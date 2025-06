VIDEO | În Cotroceni, apa a intrat în casele și garajele oamenilor. „E un coșmar de fiecare dată, nu ne mai întrebăm dacă, ci cât mai avem de scos de data asta”

14:30

Administrația Comcercială Sector 6 are o nouă colegă – Kitty, o pisicuță tărcată, găsită de un angajat sub mașina lui, plângând de foame. A fost bine primită în familia administrației și de acum asistă și […] Articolul FOTO Ea este Kitty, noua colegă a celor de la Administrația Comercială Sector 6, găsită de un angajat sub mașina lui. „Încă nu a dat ochii cu Jessy, fioroasa de la primărie” apare prima dată în B365.