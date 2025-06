Șeful NATO: Putin ar putea lansa un atac până în 2030

22:00

Președintele României, Nicușor Dan, merge marți, într-o vizită oficială în Republica Moldova. Se va întâlni la Chișinău cu președinta Maia Sandu, preşedintele parlamentului, Igor Grosu şi cu premierul Dorin Recean, va susține o conferință de presă. De asemenea, Nicușor Dan se va întâlni cu elevi olimpici din Republica Moldova. Informațiile au fost transmise, duminică, de …