Schneider Electric anunţă o iniţiativă pentru dezvoltarea unui ecosistem nativ AI dedicat sustenabilităţii

15:20

Preşedintele american Donald Trump ar trebui să spună and #8222;Destul, e de ajuns! and #8221;, consideră fostul premier israelian Ehud Olmert, denunţând continuarea and #8222;criminală and #8221; a războiului în Fâşia Gaza din and #8222;interese personale and #8221; şi pledând pentru soluţia cu două state, singura garanţie a unei păci durabile, potrivit lui, transmite Agerpres, care afirmă cele ce urmează.