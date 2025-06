Naţionala de tineret a României a fost învinsă de Italia la CE U21

20:00

Federaţia Naţională Sindicală din Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, FNS and #8222;PRO.ASIST and #8221;, federaţie reprezentativă pentru sectorul de activitate and #8222;Asistenţă Socială and #8221;, participă joi, 12 iunie 2025, la protestul organizat de Confederaţia Cartel ALFA, desfăşurat în faţa Palatului Cotroceni.