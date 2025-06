Alex Băluță, pe lista unei echipe din Liga 1! Mihai Stoica a făcut anunțul: “Nu avem pretenții financiare”

12:30

SuperMondial ajunge la Barcelona, locul unde Florin Răducioiu a lăsat o amprentă importantă. "Eşti idolul meu! Am crescut cu golurile tale", i-a spus Joan Capdevila lui Răducioiu pe gazonul stadionului Cornellà-El Prat din Barcelona. Joan Capdevila a fost jucător la Espanyol, Villarreal sau Atletico Madrid şi unul din oamenii de bază a unei selecţionate ce