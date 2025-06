Edi Iordănescu poate câștiga un trofeu la primul meci oficial pe banca Legiei Varșovia! Când va avea loc duelul

00:40

Daniel Pancu a avut un discurs dur, după ce România U21 a fost învinsă la meciul de debut de la EURO 2025 de Italia U21. Selecţionerul şi-a taxat elevii pentru prestaţia din meciul de la Trnava. Italia U21 s-a impus la limită, scor 1-0, unicul gol al meciului fiind marcat de Baldanzi în minutul 26. […] The post Daniel Pancu, discurs dur după ce România U21 a fost învinsă de Italia U21 la EURO 2025: “Gol de cascadorii râsului” appeared first on Antena Sport.