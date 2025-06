Consultant: Nu m-ar mira ca ”Rabla pentru tractoare” să fie amânat sau anulat

11:10

La nivel global, aproximativ 49% din solurile agricole sunt afectate de deficienta de zinc. In Romania, analizele de sol arata ca nivelurile de zinc sunt foarte scazute, ceea ce impune corectarea acestor deficiente. Aplicarea prin tratamente foliare a fertilizantilor pe baza de zinc poate ajuta la restabilirea echilibrului nutritiv in sol si la obtinerea unor culturi mai sanatoase si mai productive. Nevoia de zinc la porumb si rolul in dezvoltarea […]