OpenAI încheie un acord fără precedent cu Google în domeniul cloud, în ciuda rivalității din domeniul IA

11:50

Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR) și Confederația Patronală Concordia resping ferm intenția de introducere a unei taxe […] The post Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR) și Confederația Patronală Concordia resping ferm intenția de introducere a unei taxe suplimentare pe tranzacțiile bancare appeared first on Financial Intelligence.