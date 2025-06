7 handbaliști de la CSU Suceava, în lotul României U21 care va participa la Campionatul Mondial din Polonia

11:30

Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava se implică, printr-o echipă a Facultății de Silvicultură, în cea mai amplă inițiativă de prelevare de date referitoare la calitatea solurilor din Europa. Proiectul ECHO Implicarea cetățenilor în știința solului: Drumul către soluri mai sănătoase (Engaging citizens in soil science: The road to healthier soils) este un proiect de citizen-science, […]