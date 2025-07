Mănăstirea Putna. Slujbă de pomenire a Sfîntului Voievod Ștefan cel Mare

14:50

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a insistat ca pe șoseaua de centură a Sucevei, între giratoriul de la ieșirea spre Gura Humorului și ieșirea spre Pătrăuți să se toarne covor asfaltic, și nu să se facă plombări. Într-un comunicat al domnului Șoldan se arată: ”Azi-noapte, în jurul orei 1:00, am fost personal pe […] Articolul Gheorghe Șoldan, la 1 noaptea, pe șoseaua de centură a Sucevei: Am respins din start varianta plombărilor și am insistat pentru turnarea unui nou covor asfaltic pe varianta ocolitoare. Lucrările se desfășoară numai noaptea (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.