De ce a refuzat-o Denis Drăguş pe FCSB. Tricolorul i-a oferit un răspuns scurt lui Gigi Becali

Energia îi împinge pe tinerii lui Pancu din naţionala sub 21 de ani să reuşească meciuri mari. "Tricoul României nu se compară cu niciunul de la o echipă de club", le-a transmis selecţionerul Pancu jucătorilor! Tinerii lui Pancu pun şi inima în teren pentru România. "Emoția pe care o trăiești în tricoul echipei naționale nu […]