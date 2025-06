Un elev român rănit în atacul din Austria, operat de urgenţă după ce a fost împuşcat în braţ, picior şi de două ori în cap. Ce spune mama sa

12:20

Sarah Jessica Parker, cunoscută mai ales pentru rolul din "Sex and the City", a dezvăluit într-un interviu recent că preferă interacțiunile reale cu fanii în locul fotografiilor făcute în grabă. Actrița în vârstă de 60 de ani a povestit în emisiunea The Howard Stern Show un episod recent petrecut pe un aeroport, când a fost abordată de o femeie care i-a cerut direct o poză, fără niciun salut.