A început „revoluția” la o echipă din Liga 1! 4 jucători, OUT într-o singură zi

Andrei Rațiu a vorbit despre viitorul său după România – Cipru 2-0. Fundașul, care a fost căpitanul echipei naționale la partida de pe Arena Națională, a recunoscut că nu a luat încă nicio decizie, cu privire la viitoarea sa destinație. Andrei Rațiu a spus că va lua în calcul orice ofertă în perioada de mercato […]