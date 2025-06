Leroy Sane semnează cu Galatasaray! Turcii au dat o nouă lovitură. Fabrizio Romano a făcut anunțul

08:50

S-a speculat că Mircea Lucescu va pleca de la echipa naţională din cauza rezultatelor slabe din preliminariile World Cup 2026. După România-Cipru 2-0, fundaşul stânga al tricolorilor, Deian Sorescu a spus clar. România nu va rămâne fără actualul selecţioner. Naţionala lui Mircea Lucescu şi-a revenit după înfrângerea cu Austria. Florin Tănase, în minutul 43 și Dennis […]