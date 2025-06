Louis Munteanu, reacţie fermă după ce a ratat un penalty în Italia U21 – România U21 1-0: “Se întâmplă şi la case mai mari”

14:30

Viktor Gyokeres este printre cei mai căutați jucători din această perioadă de mercato. Chiar dacă inițial se vehicula că suma unei posibile mutări era de aproximativ 60 de milioane de euro, conducerea lui Sporting a anunțat că jucătorul va pleca de la echipă doar în cazul unei oferte mai bune. Gyokeres a făcut spectacol în […] The post Sporting vrea să dea lovitura cu transferul lui Viktor Gyokeres. Conducerea a făcut anunțul appeared first on Antena Sport.