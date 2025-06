Cât de des ar trebui să faci duș? Pielea suferă dacă te speli zilnic?

11:40

Vicepreşedintele USR Cluj Ciprian Rus afirmă că a sesizat autorităţile după ce a identificat un "pachet suspect" sub maşina sa. "Am încredere că trăim într-un stat de drept! Vineri, 6 iunie, am sesizat personal autorităţile după ce, în urma unei vizite de rutină la un service auto, am identificat un pachet suspect sub maşina mea.