Rusia nu a renunțat la România: narațiunile-cheie și jocul în deplasare al lui Simion

Starea de sănătate a fostului președinte al României, Ion Iliescu, rămâne „staționară". Informația a fost transmisă joi dimineață de reprezentanții Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu" din București, acolo unde Iliescu este internat de luni. Ion Iliescu, ajuns la 95 de ani, este în continuare internat la Secția de Terapie Intensivă. Acolo primește …