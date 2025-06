ZF Digital 2025. Timişoara se află într-un punct de inflexiune, în care trebuie să-şi definească strategia de creştere pentru următoarele decenii. Industria aerospaţială ar putea fi un motor de creştere, care să atragă resurse din automotive şi IT

00:15

Grupul polonez Symfonia, un jucător important pe piaţa soluţiilor software ERP şi HCM destinate companiilor mici şi mijlocii, îşi continuă strategia de expansiune în România prin achiziţia companiei NextUp, un pas care vine la un an de la preluarea companiei româneşti Softeh Plus. Tranzacţia a fost rezultatul unui proces de peste un an de discuţii şi analiză strategică.