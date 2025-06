Guvernul Ungariei vinde cea mai mare parte din participaţiile deţinute în industria de apărare

00:00

* Goldaman Sachs: and #8221;Europa atrage mai mult capital şi există un optimism mai pronunţat aici and #8221;* Carlyle: and #8221;Am observat multe oportunităţi excelente în Europa şi considerăm că putem obţine randamente mai mari aici and #8221;* Permira: and #8221;Ciclul de inovaţie creşte exponenţial în Europa; există un număr enorm de companii extrem de inovatoare care se dezvoltă la scară globală and #8221;