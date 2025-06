Prognoza meteo (14.06. - 15.06.2025)

18:40

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că Israelul caută să atragă lumea într-un and #39; and #39;dezastru and #39; and #39;, după atacurile aeriene asupra Iranului, şi a cerut comunităţii internaţionale să pună capăt and #39; and #39;banditismului and #39; and #39; Israelului, relatează AFP, de la care transmitem cele ce urmează.