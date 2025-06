Regina Întunericului a fost prinsă de poliție că mergea cu dricul fără ITP. Dar la ce mai trebuie ITP la o mașină care e mereu pe ultimul drum?

14:40

Fostul președinte Klaus Iohannis a mers ieri la biserică însoțit de patru SPP-iști. Dacă ai nevoie de escortă de acest nivel ca să te întâlnești cu Dumnezeu, înseamnă că lista de păcate are și anexe. […]