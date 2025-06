„România Dansează”: Piatra-Neamț dansează în ritmul unui flashmob național!

07:50

România se află printre cele zece state membre ale UE cu salarii minime sub 1.000 de euro, dar diferențele se estompează dacă ajustăm la nivelul prețurilor. Salarii minime sub 1.000 de euro sunt o realitate pentru zece state membre ale Uniunii Europene, potrivit celor mai recente date Eurostat din ianuarie 2025. România figurează pe această […] Articolul Salarii minime sub 1.000 de euro în Europa: România nu e ultima, dar nici prea departe apare prima dată în Monitorul de Neamț.