Ronaldinho a ajuns la Cluj-Napoca, pentru meciul demonstrativ de la Sports Festival 2025. Cum a fost primit brazilianul

Platformele de streaming rusești Okko, Wink și Kinopoisk au cenzurat filmul „Rich Flu” („Gripa bogaților” – „Prăbușirea lumii”), iar scenele care conțineau mesajele „Putin is dead” („Putin este mort”) și „What has happened to Putin?“’ („Ce s-a întâmplat cu Putin”) au fost blurate, transmite portalul MediaZona. Platforma Ivi „scăpase” filmul necenzurat, însă, ulterior, producția a […]