Măsuri noi pentru siguranța turiștilor și protejarea naturii în Parcul Natural Putna Vrancea

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Clădirea Galeriilor de Artă din Focșani va găzdui joi, 12 iunie, serbarea Școlii Populare de Artă, eveniment denumit generic – „Producții de sfârșit de an școlar”. Spectacolul, organizat de Centrul Cultural Vrancea sub egida consiliului județean, va începe la ora 18.00 iar intrarea este liberă. „Moment de bucurie pentru copii, părinți și profesori, serbarea însumează […] Articolul Serbarea Școlii Populare de Artă – „Producții de sfârșit de an școlar” – găzduită de Galeriile de Artă din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.