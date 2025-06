Ar putea fi atrase şi alte state în conflictul dintre Israel şi Iran? Analist militar: "Fitilul a fost aprins"

10:10

Ion Iliescu este într-o stare staţionară, fiind în continuare internat la Terapie Intensivă, la spitalul SRI. Este sub tratament şi are nevoie de oxigen. Medicii spun că fostul preşedinte are mai multe boli cronice asociate, ceea ce îl face un pacient foarte "fragil". Primul diagnostic pe care l-a primit Ion Iliescu este de tumoră la plâmâni. Maestrul Florin Piersic i-a transmis un mesaj de încurajare.