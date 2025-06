Imagini din satelit cu distrugerile provocate de Israel instalatiei nucleare din Natanz. Sapte „pete negre” arata amploarea loviturilor

22:00

Guvernul britanic a recunoscut ca agentiile sale de informatii au fost „prea lente” in a realiza ca CIA maltrata prizonieri in programul sau de tortura post-11 septembrie, recunoscand in instanta pentru prima data implicarea britanicilor in operatiunile de detentie ale agentiei americane, potrivit The Guardian. Marturisirea a fost facuta in timpul unui proces care s-a...