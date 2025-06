Prezentat de Petrolul după ce a refuzat o „ofertă extrem de avantajoasă” din Superligă

20:10

Cristi Chivu (44 de ani) a devenit în urmă cu câteva zile noul antrenor al lui Inter Milano. Tehnicianul român a semnat un contract pe 2 ani după despărțirea de Parma, iar ultrașii italieni au avut un mesaj pentru român, cu 4 zile înaintea debutului.CM al cluburilor 2025 are loc între 13 iunie și 14 iulie;Participă 32 de echipe, repartizate în opt grupe. Primele două echipe din fiecare grupă se califică în șaisprezecimi;Finala are loc la New York, pe 14 iulie. ...