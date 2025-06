Revoltă violentă la sediul ICE din Portland

10:10

Donald Trump a avertizat Iranul că armata americană va riposta cu and #39;întreaga sa forţă and #39; dacă ar ataca SUA, reafirmând pe platforma sa Truth Social că Washingtonul and #39;nu are nimic de-a face and #39; cu atacurile israeliene în curs de desfăşurare împotriva Teheranului.