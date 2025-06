Tribunalul Bihor: Eleva care şi-a înjunghiat pedagogul rămâne judecată pentru tentativă de omor calificat

19:40

Festivalul Sounds of Oradea începe vineri cu o seară de Zarzuela, un gen muzical spaniol cu o istorie bogată, dar puțin cunoscut publicului orădean. Organizatorii au ales să deschidă ediția din acest an cu un program susținut de soprana Sofía Esparza și tenorul José Luis Sola Zudaire, acompaniați de Orchestra Filarmonicii de Stat Oradea, sub conducerea dirijorului David Giménez Carreras.