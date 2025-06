Restructurarea politicii externe românești. Dan Mihalache: E necesară regândirea politicii de personal la nivelul MAE

17:10

Ministrul Mediului Mircea Fechet susţine că Romsilva, companie de stat, are nu mai puţin de 99 de directori la nivel naţional. ”Vreau şi eu să văd care e tragedia dacă în loc de 99 de directori, câţi avem astăzi în judeţele României, rămânem cu 17, cât am propus eu”, a spus Mircea Fechet, la Prima […] Articolul Romsilva are 99 de directori. Fechet: Vreau şi eu să văd care e tragedia dacă rămânem cu 17 apare prima dată în PS News.