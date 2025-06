Ziua lui Donald Trump, haotică, la fel ca toate de până acum. America, la răscruce

01:20

Daniel Pancu și-a anunțat plecarea de la echipa națională după eșecul cu Spania de la EURO U-21. Pancu a transmis că nu-și va prelungi contractul scadent în această vară. „Las ceva în urmă viitorului selecționer. Sunt 6-7 jucători și pentru acțiunea viitoare. Eu am avut mai puțini când am început campania asta. Viitorul selecționer va …