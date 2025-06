L-a tradat pe Putin? Premierul slovac Robert Fico si-a declarat sustinerea pentru aderarea Ucrainei la UE

17:50

Senatorul neafiliat Paul Gheorghe si-a anuntat luni, in plen, afilierea la grupul parlamentar PSD. „Eu, Paul Gheorghe, senator ales in Circumscriptia 29, judetul Neamt, m-am afiliat grupului parlamentar al Partidului Social Democrat”, a transmis Gheorghe, in plenul Senatului. Paul Gheorghe a fost ales senator in 2024, pe lista S.O.S. Romania. In luna ianuarie, acesta a...