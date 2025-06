Sedinta PSD s-a incheiat: „Mergem la Cotroceni cu rotativa, in care incepe PNL si continua PSD. Presedintele PSD este intotdeauna un om important in statul roman”

19:30

Pe masura ce atacul Israelului asupra Iranului intra in a cincea zi, tot mai multi locuitori fug din capitala Teheran si cauta adapost in provincia Mazandaran, situata pe tarmul Marii Caspice, sau in zonele rurale ale tarii. Un evacuat a declarat pentru CNN ca i-a luat peste 14 ore sa ajunga in Shomal, o destinatie...