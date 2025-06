Forţele americane s-au retras din alte două baze din nord-estul Siriei

15:50

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că forţele aeriene ale ţării vor continua astăzi cu atacuri and #8222;foarte semnificative and #8221; asupra Teheranului, vizând and #8222;infrastructura şi obiectivele regimului and #8221;, potrivit The Times of Israel, care afirmă cele ce urmează.