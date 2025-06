Baschet: Finala campionatului israelian nu se va mai disputa, din cauza războiului

19:20

Liderii G7 au convenit să ceară o and #8221;dezescaladare and #8221; în Războiul dintre Israel şi Iran şi în Orientul Mijlociu, cu puţin înainte ca preşedintele american să plece mai devreme de la summitul din Canada, într-o and #8221;Declaraţie comună and #8221; în care îndeamnă la and #8221;protejarea civililor and #8221; şi în care reafirmă and #8221;dreptul Israelului de a se apăra and #8221;.