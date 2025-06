Negocieri pentru Guvern - Oana Ţoiu (USR): Pentru noi, obiectivul de a-l avea pe Ilie Bolojan premier este mai important decât opoziţia la ideea de rotativă

14:40

PSD va primi, la împărţirea funcţiilor pentru formarea noului guvern, 7 ministere, printre care Transporturile, Justiţia, Agricultura şi Economia, plus fotoliul de preşedinte al Camerei Deputaţilor pentru Sorin Grindeanu. PNL va avea 4 ministere, printre care Interne, Energie, Educaţie şi Dezvoltare Regională. Viitorul premier Ilie Bolojan oscilează între un ministru al Finanţelor din propriul partid şi Tanczos Barna de la UDMR. De asemenea, formaţiunea maghiară îşi doreşte să păstreze un portofoliu cu greutate: Finanţele sau Dezvoltarea Regională, plus Mediul sau Cultura. Şi Sănătatea ar putea ajunge la UDMR în urma negocierilor. USR are trei mize majore: Justiţia, Fondurile Europene şi un judecător CCR. Însă eurodeputatul Vlad Voiculescu încearcă să-l convingă pe Dominic Fritz ca partidul să preia Sănătatea, susţin surse politice pentru News.ro. Există şi un portofoliu pentru care nu se bate nimeni - Munca.