CFR Cluj va înfrunta câștigătoare Cupei Ungariei în turul 1 preliminar al Europa League

Clujul este, alături de Brașov si Sibiu, unul dintre cei mai puternici poli ai automobilismului autohton. Ediția de anul acesta se va desfășura între 20-22 iunie. Raliul Clujului, sub diferite denumiri și configurații, are o tradiție de peste 45 de ani și sărbătorește anul acesta 50 de ani de la prima etapă clujeană organizată vreodată.