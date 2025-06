Un recidivist în materie, lăsat fără autoutilitara cu care transporta ilegal lemn de foc

12:20

Zis-a Domnul: Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne! va intra în Împărăția Cerurilor, ci acela care face voia Tatălui Meu Celui din Ceruri. Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, oare nu în numele Tău am prorocit și nu în numele Tău am scos diavoli și nu în numele Tău minuni multe am ... (continuare) Articol publicat miercuri, 18 iunie 2025, în secţiunea "Religie".