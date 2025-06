Parlamentul European a aprobat extinderea termenului de implementare a PNRR

21:50

Preşedintele american Donald Trump îndeamnă din nou, luni, Iranul ”să negocieze imediat, înainte să fie prea târziu”, într-o întâlnire cu premierul canadian Mark Carney, în marja summitului G7, la Kananaskis, în canada, relatează AFP. ”Iranul nu este pe cale să câştige acest război”, subliniază locatarul Casei Albe. Trump with Mark Carney: „The G7 used to … Articolul Avertismentul lui Donald Trump: „Iranul nu este pe cale să câştige acest război” apare prima dată în Main News.