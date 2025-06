Azomureș a ajuns la pierderi de jumătate de miliard de lei, dar are cu 8% mai mulți angajați

13:10

România are şanse să afle până la sfârşitul acestui an dacă poate răspunde aşteptărilor americane pentru a reintra în programul Visa Waiver, în condiţiile ameliorării climatului politic bilateral, declară ministrul de Externe Emil Hurezeanu. Referitor la măsurile pe care statul român trebuie să le pregătească, ministrul a răspuns că „să răspundem aşteptărilor autorităţilor americane, principalele […] Articolul Când am putea reintra in Visa Waiver. Mesaj optimist al ministrului român de Externe apare prima dată în PS News.