Handbaliștii suceveni și-au adus o contribuție hotărîtoare în victoria României împotriva Islandei, la Campionatul Mondial U21 (Foto)

Președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, Ciprian Anton, speră ca în sezonul viitor Sebastian Burlacu să prindă cîteva minute în serie A la Como 1907, club pentru care a jucat anul acesta în echipa Primavera. Sebastian Burlacu s-a transferat la Como 1907 la începutul acestui an de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, al cărui […] Ciprian Anton, despre tînărul sucevean Sebastian Burlacu, legitimat la Como 1907: Am văzut parcă un alt Sebi, mult mai fotbalist. Are toate condițiile acolo și el, ca și om, este ambițios și cred eu că va reuși