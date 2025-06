Trump, despre un atac american asupra Iranului: “Nimeni nu știe ce voi face”

07:20

Guvernul spaniol a declarat marți că pană de curent masivă din aprilie din Spania și Portugalia, care a […] The post Spania afirmă că întreruperea furnizării energiei electrice din aprilie a fost cauzată de defecțiuni ale rețelei și de o planificare deficitară, nu de un atac cibernetic appeared first on Financial Intelligence.