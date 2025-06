Un nou episod de caniculă va cuprinde jumătate din ţară

02:20

Retorica dintre SUA și Iran escaladează, constată The Washington Post, în timp ce Reuters titrează: ”Liderul suprem iranian respinge cererea lui Trump de capitulare necondiţionată, iar Trump spune că răbdarea lui s-a terminat”. Totuși, președintele american ”rămâne misterios în privința planurilor SUA”, remarcă The New York Times. În schimb, The Times of Israel exprimă încrederea […]