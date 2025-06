ONU va avea o reuniune de urgenţă pe tema escaladării conflictului dintre Israel şi Iran

07:30

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat că reînarmarea NATO nu reprezintă o and #39;ameninţare and #39; pentru Rusia, deoarece, potrivit acestuia, ţara sa are and #39;capacităţile de apărare and #39; necesare pentru a-i face faţă, după mai bine de trei ani de conflict în Ucraina care a militarizat statul rus.