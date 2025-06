Alt esec major pentru Elon Musk: noua racheta Starship 36 a explodat spectaculos in timpul unei testari la baza Starbase din Texas – VIDEO

21:10

Capitala Haiti, Port-au-Prince, a ramas in intuneric miercuri, dupa ce locuitorii unui oras din apropiere au luat cu asalt centrala hidroelectrica Peligre si l-au scos din functiune in semn de protest fata de inactiunea guvernului in ceea ce priveste violenta bandelor, potrivit Reuters si The New York Carib News. Bandele si-au intarit controlul asupra Haitiului, cu...