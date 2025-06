Gigi Becali a stabilit clasamentul final pentru sezonul viitor. Ironii pentru rivalul Dan Şucu: “Săracul, se zbate”

14:00

Campioana României a aflat în urmă cu puţin timp pe cine va întâlni în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, în posibilitatea în care va trece de andorranii de la Inter d'Escaldes. FCSB ar juca în următoarea fază a competiţiei cu învingătoarea duelului dintre The New Saints şi KF Shkendija. Prima formaţie vine din Ţara […]