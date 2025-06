UE s-a resemnat cu ideea unor tarife generalizate de 10% la bunurile exportate în SUA

16:10

Traian Preoteasa, directorul general al CFR Călători, companie cu datorii uriaşe aflată la un pas de faliment, a avut o reacție nervoasă întrebat joi într-o conferință de presă, despre averea sa. „În concepția unora trebuie să fii sărac lipit pământului. Nu sunt sărac. Nu am 5.000 de euro pe lună. Am 11.000 de euro pe lună”, a […] Articolul Directorul falimentarei CFR Călători, întrebat de casele din Dubai: „N-am 5.000, am 11.000 de euro pe lună” apare prima dată în PS News.