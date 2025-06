Directorul CFR Călători: and #8222;Am peste 11.000 and #8239;euro pe lună - nu sunt sărac and #8221;

Traian Preoteasa, directorul general al CFR Călători, a declarat într-o conferinţă de presă că încasează aproximativ 11.000 and #8239;euro lunar, proveniţi din salariul de 5.500 and #8239;euro de la CFR Călători, 600 and #8239;euro ca membru în Consiliul de Administraţie al Metrorex, chirii de 3.500 and #8239;euro pe un apartament din Dubai şi alţi 600 and #8239;euro dintr-o proprietate din România

