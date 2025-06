Dosarul 2 Mai: Vlad Pascu va afla pe 18 august sentința definitivă. Instanța a stabilit termenul deciziei

15:40

Directorul CFR Călători, Traian Preoteasa, a afirmat că are venituri de 11.000 de euro pe lună şi a precizat că de la CFR Călători câştigă 5.500 de euro, la care se adaugă chiria pe care o primeşte în Dubai, la care se mai adaugă și chiria dintr-o altă proprietate închiriată în ţară. Preoteasa a declarat că nu este normal ca un ministru să aibă un salariu de 13.000 de lei pe lună, adăugând și că nu are „nicio vină că preşedintele are un salariu care ar trebui să fie de zece ori mai mare”.