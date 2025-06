Constanța Real Estate Roundtable 2025 – analiza pieței imobiliare

08:40

DHL Group, Daimler Truck și hylane, companie de închiriere vehicule comerciale fără emisii, au semnat un acord de cooperare în domeniul camioanelor complet electrice, la târgul comercial Transport Logistic de la München. Parteneriatul prevede ca DHL să opereze 30 de camioane electrice Mercedes-Benz eActros 600 prin intermediul modelului „transport ca serviciu" al hylane. Acordul recent […]